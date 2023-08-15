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Население Киева: сколько людей проживает в столице – цифры

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
678
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Население Киева: сколько людей проживает в столице – цифры

Жители Киева. / Фото: УНИАН

Стало известно, сколько человек проживает в Киеве.

В Киеве по данным на 5 августа 2023 года проживает более 3,1 млн человек.

Об этом рассказали разработчики "Киев Цифровой".

"В Киеве сейчас проживает 3 133 712 жителей. При этом официальным мобильным приложением столицы пользуются 2 474 983 гражданина. Кроме того, в приложении зарегистрировано 899 598 карт, которыми пользуются пассажиры общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что перед началом полномасштабного вторжения России в городе проживало 3,9 млн человек.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, возможно ли наступление "вагнеровцев" на Киев.

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Дата публикации
Просмотры
678
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