Тилові командири Нацгвардії, незаконно присвоїли 14 млн "бойових" премій – СБУ

На оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині.

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії викрила у лавах Нацгвардії ще одну "схему" безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях на передовій. Цього разу на оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Від першого дня повномасштабного вторгнення рф і до серпня 2022 року фігуранти незаконно преміювали себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень.

Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

Водночас учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.

За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу. Їх особи також встановлено – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину

На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.

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