Співав "Я русский" біля ТЦ: у Києві суд покарав підлітка

Слідство дійшло висновку, що своїми діями підліток вихваляв осіб, які здійснюють збройну агресію проти України.

У Києві суд покарав підлітка, який біля торговельного центру виконував пісню "Я русский" та наспівував гімн Росії.

Про це йдеться у вироку у справі 753/21924/24 у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Суд ухвалив рішення про рік пробаційного нагляду для неповнолітнього, який у публічному місці виконував пісню "Я русский" російського виконавця Шамана та наспівував гімн країни-агресорки. Інцидент стався ввечері на лівому березі Києва біля торговельного центру "Аркадія".

Слідство дійшло висновку, що своїми діями підліток вихваляв осіб, які здійснюють збройну агресію проти України. Дії юнака були кваліфіковані як кримінальне правопорушення.

На суді неповнолітній визнав провину, розкаявся та погодився взяти участь у реабілітаційній програмі на базі центру "Спасемо Україну". Також він зробив пожертву на потреби ЗСУ, брав участь у волонтерській діяльності для біженців та постраждалих від війни у польському Любліні.

До слова, у листопаді правоохоронці повідомила про підозру 23-річній тіктокерці з Макіївки, яка зняла відео на Київському вокзалі з насмішками над українцями, які тікали від російського обстрілу.

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