У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки

Через погоду попереджається про порушення руху транспорту.

У Києві та області оголосили перший рівень небезпеки 6 грудня через небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Укргідрометцентр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та по Києву.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 6 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий", – йдеться в заяві.

Зазначається, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

До слова, синоптик Ігор Кібальчич розповів про прогноз погоди на грудень, і повідомив, коли настане справжня зима.

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