Пел "Я русский" возле ТЦ: в Киеве суд наказал подростка

Следствие пришло к выводу, что своими действиями подросток восхвалял лиц, совершающих вооруженную агрессию против Украины.

В Киеве суд наказал подростка, который возле торгового центра исполнял песню "Я русский" и напевал гимн России.

Об этом говорится в приговоре по делу 753/21924/24 в Едином госреестре судебных решений.

Суд принял решение о годе пробационного надзора для несовершеннолетнего, который в публичном месте исполнял песню "Я русский" российского исполнителя Шамана и напевал гимн страны-агрессора. Инцидент произошел вечером на левом берегу Киева возле торгового центра "Аркадия".

Следствие пришло к выводу, что своими действиями подросток восхвалял лиц, совершающих вооруженную агрессию против Украины. Действия молодого человека были квалифицированы как уголовное правонарушение.

На суде несовершеннолетний признал вину, раскаялся и согласился поучаствовать в реабилитационной программе на базе центра "Спасем Украину". Также он пожертвовал на потребности ВСУ, участвовал в волонтерской деятельности для беженцев и пострадавших от войны в польском Люблине.

К слову, в ноябре правоохранители сообщила о подозрении 23-летней тиктокерше из Макеевки, которая сняла видео на Киевском вокзале с насмешками над убегающими от российского обстрела украинцами.

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