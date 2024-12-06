У Києві вночі пролунав вибух

У Києві в ніч проти 6 грудня пролунав вибух. Столиці працюють сили ППО.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Перед цим моніторингові канали повідомляли, що в бік столиці прямує ворожий безпілотник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у низці областей України сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках.

Крім того, ми раніше інформували, що у Чернівецькій області виявили уламки ворожої ракети.

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