У Києві вночі пролунав вибух

Влада повідомляє про роботу ППО.
У Києві в ніч проти 6 грудня пролунав вибух. Столиці працюють сили ППО.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Перед цим моніторингові канали повідомляли, що в бік столиці прямує ворожий безпілотник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у низці областей України сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках.
Крім того, ми раніше інформували, що у Чернівецькій області виявили уламки ворожої ракети.
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