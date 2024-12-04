У Києві засудили покупця супермаркету, який спричинив охоронцю "моральне потрясіння": що накоїв чоловік 

У Києві охоронець супермаркету отримав "моральне потрясіння" через дії покупця, який показував свій статевий орган.

Про це йдеться у вироку Солом`янського районного суду м. Києва.

За даними суду, інцидент стався в одному із супермаркетів столиці 18 листопада о 23:56. Там покупець спочатку побився з іншим відвідувачем магазину.

А коли підійшов охоронець, то підсудний вчинив конфлікт з ним. Дебошир показував охоронцю супермаркету "свій статевий орган, чим проявив винятковий цинізм до вищевказаної особи та явну неповагу до суспільства, внаслідок чого чоловік отримав моральне потрясіння". Після цього він нападник розбив і двері супермаркету.

Підозрюваний провину визнав та розкаявся.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України, його засудили до 2 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львівській області до 2 років обмеження волі засудили чоловіка, який оголив свій статевий орган та 20 хвилин показував його людям.

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