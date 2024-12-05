Директор Національного музею історії України поїхав у закордонне відрядження і не повернувся

Директор Національного музею історії Україниу Києві Федір Андрощук поїхав у закордонне відрядження і не повернувся.

Про це повідомила народна депутатка, членкиня Комітету безпеки, оборони та розвідки України Соломія Бобровська Соломія Бобровська у Facebook.

До слова, термін відрядження сплив 20 вересня.

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"Судячи з усього, скористався за призначенням своїми іншими громадянствами (те, чому вони в нього взагалі є – це інше питання), відбув у відрядження в Італію та Швецію, і згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки у Литві", – написала депутатка.

Бобровська висловила сподівання, що з усією наявною інформацією управлінські рішення стосовно поки що чинного директора вживатимуть негайно. З цим вона звернулася до очільника Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького.

"Національний музей історії України – один з найзнаковіших наших музеїв на 800 тисяч експонатів, історія усього становлення нас як держави, від трипілля-скіфів до незалежності. І те, що Андрощук досі очолює Музей історії – сором, мʼяко кажучи", – наголосила вона.

Що відомо про Андрощука

Федір Андрощук (нар. 20 лютого 1970 року, Київ) – український археолог, спеціаліст у галузі скандинавістики, доктор історичних наук, генеральний директор Національного музею історії України з 2020 року, дійсний член виконавчої ради Європейської асоціації археологів від 2022 року. Він є фахівцем з історії вікінгів, захистив докторську дисертацію "Мечі вікінгів" у 2014 році в Інституті археології НАН України.

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