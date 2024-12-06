В Киеве ночью раздался взрыв

Власти сообщают о работе ПВО.
В Киеве в ночь на 6 декабря прогремел взрыв. Столицы работают силы ПВО.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
Перед этим мониторинговые каналы сообщали, что в сторону столицы следует вражеский беспилотник.
Напомним, ранее сообщалось, что в ряде областей Украины силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Черновицкой области обнаружили обломки вражеской ракеты.
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