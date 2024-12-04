В Киеве осудили покупателя супермаркета, который вызвал у охранника "моральное потрясение": что натворил мужчина

Мужчина на суде вину признал.
В Киеве охранник супермаркета получил "моральное потрясение" из-за действий покупателя, показывавшего свой половой орган.
Об этом говорится в приговоре Соломенского районного суда г. Киев.
По данным суда, инцидент произошел в одном из супермаркетов столицы 18 ноября в 23.56. Там покупатель сначала подрался с другим посетителем магазина.
А когда подошел охранник, то подсудимый вступил в конфликт с ним. Дебошир показывал охраннику супермаркета "свой половой орган, чем проявил исключительный цинизм к вышеуказанному лицу и явное неуважение к обществу, в результате чего мужчина получил моральное потрясение". После этого он еще и разбил дверь супермаркета.
Подозреваемый вину признал и раскаялся.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины, его приговорили к 2 годам лишения свободы.
Напомним, во Львовской области к 2 годам ограничения свободы приговорили мужчину, который обнажил свой половой орган и 20 минут показывал его людям.
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