В Киеве осудили покупателя супермаркета, который вызвал у охранника "моральное потрясение": что натворил мужчина

В Киеве охранник супермаркета получил "моральное потрясение" из-за действий покупателя, показывавшего свой половой орган.

Об этом говорится в приговоре Соломенского районного суда г. Киев.

По данным суда, инцидент произошел в одном из супермаркетов столицы 18 ноября в 23.56. Там покупатель сначала подрался с другим посетителем магазина.

А когда подошел охранник, то подсудимый вступил в конфликт с ним. Дебошир показывал охраннику супермаркета "свой половой орган, чем проявил исключительный цинизм к вышеуказанному лицу и явное неуважение к обществу, в результате чего мужчина получил моральное потрясение". После этого он еще и разбил дверь супермаркета.

Подозреваемый вину признал и раскаялся.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины, его приговорили к 2 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области к 2 годам ограничения свободы приговорили мужчину, который обнажил свой половой орган и 20 минут показывал его людям.

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