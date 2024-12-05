Директор Национального музея истории Украины уехал в заграничную командировку и не вернулся

Директор Национального музея истории Украины в Киеве Федор Андрощук уехал в заграничную командировку и не вернулся.

Об этом сообщила народная депутат, член Комитета безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская Соломия Бобровская в Facebook.

К слову, срок командировки истек 20 сентября.

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"Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть – это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и согласно ответу на мое депутатское обращение потерялся на открытии выставки в Литве", – написала депутат.

Бобровская выразила надежду, что со всей имеющейся информацией управленческие решения относительно пока еще действующего директора будут приниматься немедленно. С этим она обратилась к главе Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины Николаю Точицкому.

"Национальный музей истории Украины – один из самых знаменитых наших музеев на 800 тысяч экспонатов, история всего становления нас как государства, от триполья-скифов до независимости. И то, что Андрощук до сих пор возглавляет Музей истории – стыд, мягко говоря", – подчеркнула она.

Что известно об Андрощуке

Федор Андрощук (род. 20 февраля 1970 года, Киев) – украинский археолог, специалист в области скандинавистики, доктор исторических наук, генеральный директор Национального музея истории Украины с 2020 года, действительный член исполнительного совета Европейской ассоциации археологов с 2022 года. Он специалист по истории викингов, защитил докторскую диссертацию "Мечи викингов" в 2014 году в Институте археологии НАН Украины.

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