На Киевщине вдвое увеличилось количество тяжких преступлений, совершенных по заказу спецслужб РФ: в прокуратуре сообщили детали

Российские спецслужбы вовлекают в диверсионную деятельность незащищенные и малообеспеченные слои населения, в том числе несовершеннолетних.

В Киевской области вдвое увеличилось количество особо тяжких преступлений, совершенных по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

"С начала 2024 года в Киевской области зафиксировано 18 уголовных правонарушений, связанных с поджогом автомобилей военнослужащих ВСУ, релейных шкафов на железнодорожных путях и размещением взрывных устройств с поражающими элементами. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом", – говорится в сообщении.

Так, в течение текущего года зарегистрировано:

семь уголовных производств по ст. 113 УК (диверсия);

восемь уголовных производств по ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ);

три уголовных производства по ст. 258 УК (террористический акт).

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В прокуратуре отмечают, что российские спецслужбы вовлекают в диверсионную деятельность незащищенные и малообеспеченные слои населения, в том числе несовершеннолетних. Ищут исполнителей через соцсети, такие как Telegram, Instagram, TikTok, и, предлагая денежное вознаграждение, убеждают их в законности действий. А в случае возникновения проблем с правоохранителями — обещают решение проблемы.

Недавно при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум жителям Киевщины. Они взорвали самодельное взрывное устройство с поражающими элементами возле одного из райотделов полиции в момент, когда мимо проходили работники.

Российские спецслужбы ищут исполнителей преступлений через соцсети / Фото: Прокуратура Киевской области

Исполнители задержаны, им сообщили о подозрении в совершении теракта.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля (браслет). Однако прокуроры просили о мере пресечения в виде содержания под стражей, в связи с чем решение обжаловано в апелляционном порядке.

Для выполнения таких задач врагом предоставлялись специально разработанные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, которым можно управлять дистанционно. Детонацию или поджоги осуществляли удаленно с помощью мобильного телефона, фиксируя на камеру в режиме реального времени.

"Совершение таких преступлений в условиях военного положения является целью ослабления государства. Поэтому правоохранительные органы предупреждают жителей Киевщины о коварных действиях врага и также призывают родителей быть бдительнее по отношению к своим детям и предупредить о суровом наказании за диверсионные поступки — до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы", – отмечает Киевская областная прокуратура.

Напомним, в Киеве на Троещине 24-летний мужчина сжег Subaru Forester военного за обещанную тысячу долларов США.

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