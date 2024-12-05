За обещанную тысячу долларов сжег Subaru Forester военного в Киеве: грозящий 24-летнему злоумышленнику (фото)

Мужчину задержали на Троещине и сообщили о подозрении, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве на Троещине 24-летний мужчина сжег Subaru Forester военного за обещанную тысячу долларов США.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В прокуратуре рассказали, что в ноябре 2024 года, ища подработку, мужчина получил сообщение в Telegram от пользователя, который предложил ему за 1 тысячу долларов США найти и поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ или другим военным формированиям.

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"Позже на ул. Милославской он увидел автомобиль цвета хаки марки Subaru Forester, сфотографировал его и прислал фото заказчику в Telegram. Получив согласие на поджог автомобиля, злоумышленник взял дома жидкость для разжигания огня и дождался ночи. Ночью он облил ею капот автомобиля и поджег его. На свой мобильный телефон поджигатель снял, как машина горит, с целью дальнейшей отчетности заказчику", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь "заробитчанин" может провести восемь лет за решеткой / Фото: Киевская городская прокуратура

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Киеве мужчина согласился за 6 тысяч долларов поджечь два автомобиля полиции. Как только задача была выполнена, кураторы исчезли, вышли из переписки и оставили исполнителя без денег, но с перспективой провести 10 лет за решеткой.

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