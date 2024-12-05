На Київщині вдвічі збільшилася кількість тяжких злочинів, скоєних на замовлення спецслужб РФ: у прокуратурі повідомили деталі

На Київщині вдвічі збільшилася кількість особливо тяжких злочинів, скоєних на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

"Від початку 2024 року у Київській області зафіксовано 18 кримінальних правопорушень, пов’язаних із підпалом автомобілів військовослужбовців ЗСУ, релейних шаф на залізничних коліях та розміщенням вибухових пристроїв із уражальними елементами. Це вдвічі більше в порівнянні з минулим роком", – йдеться у повідомленні.

Так протягом поточного року зареєстровано:

сім кримінальних проваджень за ст. 113 ККУ (диверсія);

вісім кримінальних проваджень за ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

три кримінальні провадження за ст. 258 ККУ (терористичний акт).

У прокуратурі зазначають, що російські спецслужби втягують у диверсійну діяльність незахищені та малозабезпечені верстви населення, зокрема неповнолітніх. Шукають виконавців через соцмережі, такі як Telegram, Instagram, TikTok, та, пропонуючи грошову винагороду, переконують їх у законності дій. А у разі виникнення проблем з правоохоронцями – обіцяють вирішення проблеми.

Нещодавно за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям Київщини. Вони підірвали саморобний вибуховий пристрій з уражальними елементами біля одного з райвідділів поліції у момент, коли повз проходили працівники.

Російські спецслужби шукають виконавців злочинів через соцмережі / Фото: Прокуратура Київської області

Виконавців затримано та повідомлено про підозру у вчиненні теракту.

Зараз підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет). Однак, прокурори просили про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, через що рішення оскаржено в апеляційному порядку.

Для виконання таких завдань ворогом надавалися спеціально розроблені інструкції для виготовлення саморобного вибухового пристрою, яким можна керувати дистанційно. Детонацію чи підпали здійснювали "віддалено" за допомогою мобільного телефону, фіксуючи на камеру у режимі реального часу.

"Вчинення таких злочинів в умовах воєнного стану є метою ослаблення держави. Тому правоохоронні органи попереджають мешканців Київщини про підступні дії ворога і також закликають батьків бути пильнішими до своїх дітей та попередити про суворе покарання за диверсійні вчинки – до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі", – наголошує Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Києві на Троєщині 24-річний чоловік спалив Subaru Forester військового за обіцяну тисячу доларів США.

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