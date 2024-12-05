За обіцяну тисячу доларів спалив Subaru Forester військового у Києві: що загрожує 24-річному зловмиснику (фото)

Чоловіка затримали на Троєщині та повідомили про підозру, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Києві на Троєщині 24-річний чоловік спалив Subaru Forester військового за обіцяну тисячу доларів США.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У прокуратурі розповіли, що у листопаді 2024 року, шукаючи підробіток, чоловік отримав повідомлення в Telegram від користувача, який запропонував йому за 1 тисячу доларів США знайти та підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ чи інших військових формувань.

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"Пізніше на вул. Милославській він побачив автомобіль кольору хакі марки Subaru Forester, сфотографував його та надіслав фото замовнику у Telegram. Отримавши погодження на підпал автомобіля, зловмисник взяв вдома рідину для розпалювання вогню та дочекався ночі. Вночі він облив нею капот автомобіля та підпалив його. На свій мобільний телефон палій зняв, як машина горить, з метою подальшого звітування замовнику", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер "заробітчатин" може провести вісім років за ґратами / Фото: Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, у Києві чоловік погодився за 6 тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції. Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з листування та залишили виконавця без грошей, але з перспективою провести майбутні 10 років за ґратами.

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