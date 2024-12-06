У Києві хуліган образився на поліцейських і вирішив спалити їхню автівку: чим закінчилася витівка

Під час затримання зловмисника з'ясувалося, що він вже мав проблеми з законом.

У Києві затримано чоловіка, який порушив комендантську годину. Згодом він вирішив помститися поліцейським.

Про випадок повідомили у поліції Києва.

"Порушник комендантської години вирішив помститися поліцейським, які вночі зупинили його на вулиці. Наступного дня він кинув пляшку із легкозаймистою речовиною у бік службових автомобілів, припаркованих на території поліцейського управління. Спроба підпалу обернулась для нього загрозою ув’язнення на 15 років", - йдеться у повідомленні відомства.

Зловмисником виявився 26-річний уродженець Харкова, який неодноразово мав проблеми із законом.

Поліцейські спільно з працівниками столичного управління СБУ швидко встановили місцеперебування правопорушника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили одяг, у якому він був та інші речові докази.

Наразі слідчі поліції вручили йому підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 347 (Закінчений замах на умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця). За скоєне чоловіку загрожує від шести до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині 23-річний житель Борщівської громади викрав рейсовий мікроавтобус на задньому сидінні якого спав водій.

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