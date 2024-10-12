Шукали 10 діб: у Києві знайшли жінку, яка зникла на Оболоні

Подробиці, де саме жінка була усі ці дні, її донька не повідомила.

У Києві знайшлася Ірина Назаренко, яка вийшла з дому на Оболоні 1 жовтня і не повернулася. Її шукали 10 діб.

Про це у соцмережі повідомила її дочка Наталя.

"Друзі, мама знайшлася, жива!!! Я вдячна всім, хто не залишив нас, дзвонив, допомагав у пошуках!!!! Я вдячна своїм друзям, які долучилися до пошуків і підтримували нас усі ці 10 днів", - написала вона.

Також жінка подякувала старшому оперуповноваженому капітану поліції Оболонського управління поліції за його підтримку і заспокоєння, коли він був на зв’язку в будь-який час.

Подробиці, де саме і що трапилося з жінкою, її донька не повідомила.

Нагадаємо, 1 жовтня цього року на Оболоні жінка вийшла с дому та не повернулась. В останній раз її бачили біля, ТЦ "Дрім Таун".

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