У Києві водій елітоного Mercedes влетів у літній майданчик ресторану: що відомо про постраждалих (відео)

У Києві водій Mercedes влетів у літній майданчик ресторану з людьми. Є 4 постраждалих, один із яких перебуває у лікарні.

Про це пише "Всевидящее ОКО".

Деталі

Як розповів водій, він просто хотів "потягатися з іншою тачкою", але не впорався з керуванням. Щобільше, він не збирався перепрошувати за скоєне, а почав вихвалятися, що працює з "Океаном Ельзи" та "все порішає". Кермувальник запропонував потерпілим гроші.

На місце ДТП приїхав адвокат винуватця, котрий накинувся на постраждалих, коли вони намагались зафільмувати події. Власницею авто виявилась власниця бренду одягу "One by one" Лідія Сметан, яка також прибула на місце події. Постраждала відзначила, що жінка не просила вибачення у людей, в яких влетів її підлеглий, при цьому виклала іронічну сторіс в Instagram: "День ментального здоровʼя в нас вийшло відсвяткувати на максимум".

Реакція ОЕ

Натомість у гурті "Океан Ельзи" спростували роботу з винуватцем ДТП. Кажуть, що не знайомі з чоловіком.

"Він не працює з ОЕ, немає жодного стосунку до групи, менеджменту. Ми не знайомі з ним. А браслет "staff" отримують служби і підрядники, які працюють на заходах в Палаці спорту. Зараз це концерти ОЕ, тому на браслеті назва ПОДІЇ "Океан Ельзи. 30 років. Той день", на яку вони отримують доступ", – акцентували в ОЕ.

У гурті наголосили, що категорично засуджують і вчинок, і подальшу поведінку винуватця ДТП.

"Ми наполягаємо на прозорому розслідуванні події. Постраждалим – наша підтримка", – додали в ОЕ.