У Києві СБУ затримала учасника "ІДІЛ": що відомо

З'ясувалося, що учасник "ІДІЛ" сім років переховувався від правосуддя.

Служба безпеки затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який сім років перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув до України, використовуючи іноземний паспорт підставної особи.

До цього учасник "ІДІЛ" тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.

Після прибуття до України зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої держави.

Потім учасник "ІДІЛ" намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

Співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали за місцем тимчасового проживання у Києві.

Затриманий у Києві учасник "ІДІЛ" / Фото: СБУ

Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту.

Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році.

Нагадаємо, у Німеччині викрили подружжя ісламістів, яке роками ґвалтувало дітей.

У Європі посилюють безпеку проти ІДІЛу на публічних заходах – Міжнародний огляд

Читайте також: