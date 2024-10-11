В Киеве СБУ задержала участника "ИГИЛ": что известно

Выяснилось, что участник "ИГИЛ" семь лет скрывался от правосудия.
Служба безопасности задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство", который семь лет находился в розыске по линии Интерпола.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который еще до полномасштабного вторжения нелегально прибыл в Украину, используя иностранный паспорт подставного лица.
До этого участник "ИГИЛ" долгое время находился на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков террористической организации на территорию Сирии.
По прибытии в Украину злоумышленник пытался укрываться от правосудия, постоянно менял номера мобильных телефонов и адреса арендованных квартир в разных городах нашего государства.
Затем участник "ИГИЛ" пытался наладить в Киеве канал незаконной легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском.
Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания в Киеве.
В настоящее время участник террористической организации находится под стражей в соответствии с процедурой экстрадиционного ареста.
Решается вопрос дальнейшей экстрадиции задержанного в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск в 2017 году.
Напомним, в Германии разоблачили супругов-исламистов, которые годами насиловали детей.
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