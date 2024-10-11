У Києві чоловік задушив жінку: все заради Toyota Prado

Зловмисник не може пояснити мотиви свого вчинку.

У Києві 27-річний чоловік підозрюється в умисному вбивстві знайомої заради її автомобіля Toyota Prado.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

"До 51-річної власниці квартири у Деснянському районі столиці прийшов її 27-річний знайомий. Чоловіка жінка знала вже певний час, іноді допомагала йому грошима. Того вечора знайомий залишився в її квартирі на ніч. Після того, як жінка припинила відповідати на телефонні дзвінки, рідні виявили її задушеною в спальні. Крім того, зник позашляховик вбитої. Правоохоронці встановили, що близько півночі молодий чоловік взяв мотузку та задушив жінку, після чого забрав її автомобіль Toyota Prado", - розповіли у прокуратурі.

У подальшому, аби не викликати підозр, чоловік переодягнувся в камуфляжний військовий одяг, перефарбував викрадений позашляховик в зелений колір, зняв з нього номери та поїхав додому - до Чернігівщини, де його і виявили. Жодних мотивів своїх дій молодик не пояснює.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства жінки з корисливих мотивів та незаконному заволодінні її автомобілем, поєднаним з насильством, небезпечним для життя потерпілого (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України) та у вчиненні незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаним з насильством, небезпечним для життя потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України).

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в одному з сіл у Шептицькому районі виявили мертвими подружжя. Зловмисник втік з місця події на їхньому автомобілі.

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