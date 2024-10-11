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У Києві чути вибухи

У Києві чути вибухи

Перебувайте в укриттях / Фото: ТСН.ua

Повітряна тривога триває

Повітряна тривога у Києві триває. Очевидці заявляють про звуки вибухів. 

Влада просить всіх залишатися в укриттях. 

В області працює ППО.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння. Зберігайте спокій", - йдеться у повідомленні.

За інформацією моніторингових каналів, довкола Києва кружляють 7 ворожих безпілотників. 

Рух ударних БпЛА за повідомленням Повітряних Сил ЗСУ: 

  • БпЛА на Сумщині, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на півночі Черкащини, курс західний
  • БпЛА на Київщині, курс західний.
  • БпЛА на півночі Житомирщини, постійно змінює курс.

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