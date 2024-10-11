У Києві чути вибухи

Повітряна тривога у Києві триває. Очевидці заявляють про звуки вибухів.

Влада просить всіх залишатися в укриттях.

В області працює ППО.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння. Зберігайте спокій", - йдеться у повідомленні.

За інформацією моніторингових каналів, довкола Києва кружляють 7 ворожих безпілотників.

Рух ударних БпЛА за повідомленням Повітряних Сил ЗСУ:

БпЛА на Сумщині, курсом на Чернігівщину.

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на півночі Черкащини, курс західний

БпЛА на Київщині, курс західний.

БпЛА на півночі Житомирщини, постійно змінює курс.

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