У Києві чути вибухи

Повітряна тривога триває
Повітряна тривога у Києві триває. Очевидці заявляють про звуки вибухів.
Влада просить всіх залишатися в укриттях.
В області працює ППО.
"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння. Зберігайте спокій", - йдеться у повідомленні.
За інформацією моніторингових каналів, довкола Києва кружляють 7 ворожих безпілотників.
Рух ударних БпЛА за повідомленням Повітряних Сил ЗСУ:
- БпЛА на Сумщині, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на півночі Черкащини, курс західний
- БпЛА на Київщині, курс західний.
- БпЛА на півночі Житомирщини, постійно змінює курс.
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