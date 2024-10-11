На Київщині літають ворожі БпЛА: сили ППО працюють по цілях

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Раніше стало відомо, що ворог атакував Україну безпілотниками: де кружляють.
Нагадаємо, зранку в Кривому Розі лунали потужні вибухи. Російські безпілотники атакували місто. Сталися влучання.
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