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На Київщині літають ворожі БпЛА: сили ППО працюють по цілях

На Київщині літають ворожі БпЛА: сили ППО працюють по цілях

Перебувайте в укриттях / Фото: Associated Press

Потурбуйтеся про власну безпеку.

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

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Нагадаємо, зранку в Кривому Розі лунали потужні вибухи. Російські безпілотники атакували місто. Сталися влучання.

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