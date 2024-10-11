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В Киеве слышны взрывы

В Киеве слышны взрывы

Находитесь в укрытиях / Фото: ТСН.ua

Воздушная тревога продолжается

Воздушная тревога в Киеве продолжается. Очевидцы заявляют о звуках взрывов.

Власти просят всех оставаться в укрытиях.

В области работает ПВО.

"Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падения. Сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении.

По информации мониторинговых каналов, вокруг Киева кружат 7 вражеских беспилотников.

Движение ударных БпЛА по сообщению Воздушных Сил ВСУ:

  • БПЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину.
  • БПЛА на юге Черниговщины, курс западный.
  • БпЛА на севере Черкасской области, курс западный
  • БпЛА в Киевской области, курс западный.
  • БпЛА на севере Житомирщины постоянно меняет курс.

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