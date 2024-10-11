В Киеве слышны взрывы

Воздушная тревога продолжается
Воздушная тревога в Киеве продолжается. Очевидцы заявляют о звуках взрывов.
Власти просят всех оставаться в укрытиях.
В области работает ПВО.
"Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падения. Сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении.
По информации мониторинговых каналов, вокруг Киева кружат 7 вражеских беспилотников.
Движение ударных БпЛА по сообщению Воздушных Сил ВСУ:
- БПЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину.
- БПЛА на юге Черниговщины, курс западный.
- БпЛА на севере Черкасской области, курс западный
- БпЛА в Киевской области, курс западный.
- БпЛА на севере Житомирщины постоянно меняет курс.
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