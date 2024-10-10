В метро Киева парень чуть не попал под поезд из-за наушника – что произошло

В метро Киева произошло чрезвычайное событие, на пути станции метро "Майдан Незалежности" прыгнул молодой парень.

Как рассказали ТСН.ua в полиции Киева, молодой человек потерял наушник и отчаянно бросился за ним на колею.

"Молодой парень прыгнул за наушником, на перрон он вылез самостоятельно до прибытия поезда. Мужчина был трезв, на него составили административные материалы по ст. 173 КУоАП — мелкое хулиганство", — сообщили нам в полиции Киева.

Молодой парень прыгнул на рельсы станции метро Фото: Киев сейчас

В метрополитене в который раз напоминают, что в случае попадания вещей на пути, пассажиры должны обязательно обращаться за помощью к работникам метрополитена и не подвергать себя опасности.

Напомним, в Киеве вытащили из воды нетрезвого 15-летнего подростка. Он упал в Днепр.

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