В Киевской области летают вражеские БПЛА: силы ПВО работают по целям

В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

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Ранее стало известно, что враг атаковал Украину беспилотниками: где кружатся.

Напомним, утром в Кривом Роге раздавались мощные взрывы. Российские беспилотники атаковали город. Произошли попадания.

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