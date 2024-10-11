В Киевской области летают вражеские БПЛА: силы ПВО работают по целям

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Ранее стало известно, что враг атаковал Украину беспилотниками: где кружатся.
Напомним, утром в Кривом Роге раздавались мощные взрывы. Российские беспилотники атаковали город. Произошли попадания.
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