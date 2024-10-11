Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевской области летают вражеские БПЛА: силы ПВО работают по целям

В Киевской области летают вражеские БПЛА: силы ПВО работают по целям

Находитесь в укрытиях / Фото: Associated Press

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Ранее стало известно, что враг атаковал Украину беспилотниками: где кружатся.

Напомним, утром в Кривом Роге раздавались мощные взрывы. Российские беспилотники атаковали город. Произошли попадания.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Ждем усиления ПВО! Как Рамштайн может изменить ситуацию на фронте 

Ждем усиления ПВО! Как Рамштайн может изменить ситуацию на фронте 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация