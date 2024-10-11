Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине — громко: вражеские беспилотники двигаются в воздушном пространстве

В Украине — громко: вражеские беспилотники двигаются в воздушном пространстве

Избиение беспилотников продолжается / Фото: Associated Press

Находитесь в укрытиях.

Вражеские дроны крутятся в Киевской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.

По ним работает ПВО.

Тем временем в Киеве раздались звуки взрывов

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падения. Сохраняйте спокойствие", — напомнили представители власти.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Ждем усиления ПВО! Как Рамштайн может изменить ситуацию на фронте 

Ждем усиления ПВО! Как Рамштайн может изменить ситуацию на фронте 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация