В Украине — громко: вражеские беспилотники двигаются в воздушном пространстве

Находитесь в укрытиях.
Вражеские дроны крутятся в Киевской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.
По ним работает ПВО.
Тем временем в Киеве раздались звуки взрывов
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падения. Сохраняйте спокойствие", — напомнили представители власти.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.