В Украине — громко: вражеские беспилотники двигаются в воздушном пространстве

Вражеские дроны крутятся в Киевской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.

По ним работает ПВО.

Тем временем в Киеве раздались звуки взрывов

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падения. Сохраняйте спокойствие", — напомнили представители власти.

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