Взрыв в Софиевской Борщаговке: полиция сообщила о возгорании в жилом комплексе (фото)

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства.
Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства взрыва в жилом комплексе в Софиевской Борщаговке.
Об этом стало известно 10 октября днем.
Известно, что в полицию поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в одном из жилых комплексов на девятом этаже.
Как отметили правоохранители, пожар был ликвидирован работниками ГСЧС.
В результате пожара жилое помещение выгорело полностью. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают правоохранители Бучанского управления полиции и другие профильные службы.
Напомним, на днях в Миргородском районе ночью произошел пожар в селе Слободка. Там погибла целая семья.
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