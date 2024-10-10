Взрыв в Софиевской Борщаговке: полиция сообщила о возгорании в жилом комплексе (фото)

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства взрыва в жилом комплексе в Софиевской Борщаговке.

Об этом стало известно 10 октября днем.

Известно, что в полицию поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в одном из жилых комплексов на девятом этаже.

Фото: Полиция Киевщины

Как отметили правоохранители, пожар был ликвидирован работниками ГСЧС.

Фото: Полиция Киевщины

В результате пожара жилое помещение выгорело полностью. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают правоохранители Бучанского управления полиции и другие профильные службы.

Напомним, на днях в Миргородском районе ночью произошел пожар в селе Слободка. Там погибла целая семья.

Читайте также: