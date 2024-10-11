"Я тобі носа зламаю": у Києві чоловік напав і травмував інспекторку з паркування (фото, відео)

У Києві чоловік напав на інспекторку з паркування. Він погрожував жінці зламати ніс, якщо вона йому випише штраф. Зловмисник накинувся з кулаками на жінку, коли вона почала оформлювати порушення ним правил паркування та травмував її.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок (ч. 2 ст. 350 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські оперативно встановили місцеперебування 54-річного водія та затримали його / Фото: Поліція Києва / Facebook

За попередньою інформацією, інспекторка з паркування зробила зауваження водію Toyota, що припаркував автомобіль на вул. Пирогова з порушенням правил та попросила його перепаркувати машину. Чоловік відмовився це робити, а коли інспекторка фіксувала номер автомобіля порушника на відео, водій накинувся на неї, погрожуючи зламати носа. Це зафікувала її бодікамера.

Як наслідок, жінка отримала забої ноги та плеча.

Водій після конфлікту з місця події втік.

Водію загрожує покарання у вигляді позбавленням волі строком до п’яти років / Фото: поліція Києва

Працівники поліції встановили особу водія та затримали його.

З 54-річним порушником проводяться слідчі дії. Йому загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Києві водій елітного авто влетів у літній майданчик ресторану, є постраждалі. Як розповів водій, він просто хотів "потягатися з іншою тачкою", але не впорався з керуванням. Щобільше, він не збирався перепрошувати за скоєне, а почав вихвалятися, що працює з "Океаном Ельзи" та "все порішає". Кермувальник запропонував потерпілим гроші.

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