Искали 10 суток: в Киеве нашли пропавшую на Оболони женщину

Подробности, где женщина была все эти дни, ее дочь не сообщила.

В Киеве нашли Ирину Назаренко, которая вышла из дома на Оболони 1 октября и не вернулась. Ее искали 10 дней.

Об этом в соцсети сообщила ее дочь Наталья.

"Друзья, мама нашлась, жива!!! Я благодарна всем, кто не оставил нас, звонил, помогал в поисках!!!! Я благодарна своим друзьям, которые приобщились к поискам и поддерживали нас все эти 10 дней", — написала она.

Также женщина поблагодарила старшего оперуполномоченного капитана полиции Оболонского управления полиции за его поддержку и успокоение, когда он был на связи в любое время.

Подробности, где именно и что произошло с женщиной, ее дочь не сообщила.

Напомним, 1 октября этого года на Оболони женщина вышла из дома и не вернулась. В последний раз ее видели возле ТЦ "Дрим Таун".

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