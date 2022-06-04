СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні

Зловмисники налагодили механізм прихованого переправлення грошей з РФ на територію нашої держави через підсанкційні платіжні системи.

Під час спецоперації на Київщині нейтралізовано організоване злочинне угруповання, яке діяло в інтересах спецслужб агресора.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"Зловмисники налагодили механізм прихованого переправлення грошей з РФ на територію нашої держави через підсанкційні платіжні системи", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, схему використовувала ворожа агентура, отримуючи кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.

"Під час обшуків за адресами проживання та в офісному приміщенні учасників угруповання виявлено понад 13 млн у гривневому еквіваленті. Встановлено, що до складу ОЗУ входило троє мешканців Київщини. Вони створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали "замовлення" на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених систем РФ. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют", - йдеться у повідомленні.

У результаті слідчих дій у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та чорнову документацію з доказами протиправної діяльності.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації нелегального фінансового трафіку.

Нагадаємо, у Києві власників мережі ресторанів викрили у виведенні коштів до РФ. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про мережу ресторанів Tarantino family (входять, зокрема, ресторани "Муракамі", "Руккола", "Дрова", "Варенична" тощо).

Вони хотіли врятувати єдиного сина від російської армії, але втратили його – "Щоденники війни"

Читайте також: