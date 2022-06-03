Вдалося ідентифікувати російського снайпера, який убив мирного мешканця на Київщині

У лютому під час окупації села Перемога російський "миротворець" вбив 53-річного місцевого мирного мешканця. Беззбройний чоловік просто повертався додому.

Правоохоронцям вдалося встановити особу російського снайпера, який убив під час окупації мирного мешканця села Перемога Київської області.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Вернедіктова у Facebook.

"Це Олег Ільїн - снайпер 15-ої окремої мотострілецької "Олександрійської" бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ, що належить до складу так званих російських "миротворчих" військ. Київська обласна прокуратура та слідчі СБУ встановили, що в лютому, під час окупації села Перемога на Київщині, цей російський "миротворець" вбив 53-річного місцевого мирного мешканця. Беззбройний громадянин просто повертався додому", - розповіла вона.

За даними генпрокурорки, кілька днів із чоловіком не було зв’язку, поки друг не знайшов його тіло із простреленою головою в парку неподалік позицій, де чергували загарбники. Окупанти ще 9 днів не давали односельцям забрати жертву. Лише згодом дозволили поховати у вказаному ними місці в тому ж парку.

Фото: Ірина Венедіктова/Facebook

"Нами зібрано достатньо доказів, щоб цей військовослужбовець РФ отримав статус підозрюваного в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Якщо ви впізнаєте підозрюваного та знаєте про його причетність до інших злочинів – повідомляйте на наш єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, на Київщині жінка намагалася вчинити самогубство через війну. Вона розповіла, що перебуває у складному психологічному стані, оскільки її батьки та 4-річна дитина залишилися в окупованих регіонах України.

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