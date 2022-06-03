Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

100 - як один довгий, складний день: Кличко про варварську війну Росії на знищення України та українців

Дата публікації
Перегляди
442
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
100 - як один довгий, складний день: Кличко про варварську війну Росії на знищення України та українців

Фото: скриншот з відео

Мер Києва переконаний, що українці звільнять свою землю від російських варварів, що на неї прийшли.

100 днів варварської війни Росії на знищення України та українців... 100 - як один довгий, складний день. Емоцій, тяжкої праці, кривавих боїв, втрат і смертей. Разом з тим, час відваги і затятості.

Так охарактеризував 100 днів війни мер Києва Віталій Кличко.

Про це він написав у Facebook та оприлюднив відео.

"Ми стоїмо і боремося всі разом. Кожен на своєму місці. Ми захоплюємося нашими Збройними силами. Ми звільнимо нашу землю від російських варварів, що на неї прийшли!  Так, буде складно. Але я вірю, що кожен з нас гідно пройде через ці випробування. Бо це - війна зла з добром. А добро і справедливість все одно перемагають. Тому ми переможемо! Слава Україні!" - резюмував Кличко.

100 днів варварської війни Росії на знищення України та українців... 100 - як один довгий, складний день. - Емоцій, тяжкої праці, кривавих боїв, втрат і смертей. Разом з тим, час відваги і затятості. Ми стоїмо і боремося всі разом. Кожен на своєму місці. Ми захоплюємося нашими Збройними силами. Ми звільнимо нашу землю від російських варварів, що на неї прийшли! Так, буде складно. Але я вірю, що кожен з нас гідно пройде через ці випробування. Бо це - війна зла з добром. А добро і справедливість все одно перемагають. Тому ми переможемо! Слава Україні!

Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 3 червня 2022 р.

Нагадаємо, морські піхотинці знищили танк окупантів з української "Стугни-П" та зняли це на відео.

Емоційно гойдає усі 100 днів повномасштабної війни — психотерапевт Олег Чабан про те, як українцям пережити російське вторгнення

Емоційно гойдає усі 100 днів повномасштабної війни — психотерапевт Олег Чабан про те, як українцям пережити російське вторгнення

Читайте також:

Наступна публікація