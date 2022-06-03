100 - як один довгий, складний день: Кличко про варварську війну Росії на знищення України та українців

Мер Києва переконаний, що українці звільнять свою землю від російських варварів, що на неї прийшли.
100 днів варварської війни Росії на знищення України та українців... 100 - як один довгий, складний день. Емоцій, тяжкої праці, кривавих боїв, втрат і смертей. Разом з тим, час відваги і затятості.
Так охарактеризував 100 днів війни мер Києва Віталій Кличко.
Про це він написав у Facebook та оприлюднив відео.
"Ми стоїмо і боремося всі разом. Кожен на своєму місці. Ми захоплюємося нашими Збройними силами. Ми звільнимо нашу землю від російських варварів, що на неї прийшли! Так, буде складно. Але я вірю, що кожен з нас гідно пройде через ці випробування. Бо це - війна зла з добром. А добро і справедливість все одно перемагають. Тому ми переможемо! Слава Україні!" - резюмував Кличко.
100 днів варварської війни Росії на знищення України та українців... 100 - як один довгий, складний день. - Емоцій, тяжкої праці, кривавих боїв, втрат і смертей. Разом з тим, час відваги і затятості. Ми стоїмо і боремося всі разом. Кожен на своєму місці. Ми захоплюємося нашими Збройними силами. Ми звільнимо нашу землю від російських варварів, що на неї прийшли! Так, буде складно. Але я вірю, що кожен з нас гідно пройде через ці випробування. Бо це - війна зла з добром. А добро і справедливість все одно перемагають. Тому ми переможемо! Слава Україні!Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 3 червня 2022 р.
Нагадаємо, морські піхотинці знищили танк окупантів з української "Стугни-П" та зняли це на відео.
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