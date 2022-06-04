На Київщині ексгумовано понад 1,3 тисячі тіл мирних мешканців – МВС

При цьому особи понад двох сотень загиблих все ще не встановлені.

Розстріляних та закатованих росіянами українців досі знаходять у Київській області. Станом на сьогодні ексгумували вже понад 1300 тіл мирних жителів.

Про це повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва.

Після проведення слідчих дій на місці захоронень їх направляли до моргів, де проводили судово-медичні експертизи, при цьому особи понад 200 загиблих поки не встановлені.

"На жаль, такі знахідки і ексгумація розстріляних і вбитих українців, ми проводимо кожен день. Тобто продовжується фіксація військових злочинів армії Російської Федерації", - зазначив начальник ГУ нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, бригада електриків на Київщині випадково виявила братську могилу.

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