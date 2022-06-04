СБУ ликвидировала канал финансирования российской агентуры в Украине

Злоумышленники наладили механизм скрытой переправки денег из РФ на территорию нашего государства через подсанкционные платежные системы.
Во время спецоперации в Киевской области нейтрализована организованная преступная группировка, действовавшая в интересах спецслужб агрессора.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Злоумышленники наладили механизм скрытой переправки денег из РФ на территорию нашего государства через подсанкционные платежные системы", — говорится в сообщении.
По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины.
"Во время обысков по адресам проживания и в офисном помещении участников группировки обнаружено более 13 млн в гривневом эквиваленте. Установлено, что в состав ОПГ входило трое жителей Киевщины. Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали "заказ" на покупку, продажу или обмен электронных денег из небанковских запрещенных систем РФ. Эти незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют", — говорится в сообщении.
В результате следственных действий у злоумышленников обнаружена компьютерная техника и черновая документация с доказательствами противоправной деятельности.
В настоящее время организатор схемы уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации нелегального финансового трафика.
Напомним, в Киеве владельцев сети ресторанов разоблачили в выводе средств в РФ. Позже выяснилось, что речь идет о сети ресторанов Tarantino family (входят, в частности, рестораны "Мураками", "Руккола", "Дрова", "Вареничная").
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