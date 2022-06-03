Підпалив квартиру, щоб замести сліди: у Києві чоловік убив жінку, маленьку дитину та поранив ще двох родичів

Підпалив квартиру, щоб замести сліди: у Києві чоловік убив жінку, маленьку дитину та поранив ще двох родичів

Ймовірний підозрюваний, 1957 року народження, підпалив оселю та намагався втекти, однак був затриманий.

У Києві правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного, котрий вбив родичів та підпалив квартиру.

Внаслідок події загинула жінка, малолітня дитина та ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження. Розпочато два кримінальних провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Сьогодні, 3 червня, до поліції Києва надійшло повідомлення про бійку та пожежу в одній із квартир на вулиці Маяковського. Одразу на місце прибули рятувальники ДСНС, патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі.

Правоохоронці встановили, що напередодні між родичами виник конфлікт та згодом бійка.

"У результаті події загинули жінка, малолітня дитина та ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження. Окрім того, ймовірний підозрюваний, 1957 року народження, підпалив оселю та намагався втекти, однак був затриманий", - повідомили у поліції.

Слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 115 - умисне вбивство, та ч. 2 ст. 194 - умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

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