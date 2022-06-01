У Києві власників мережі ресторанів викрили у виведенні коштів до РФ – прокуратура (фото)

У Києві власників мережі ресторанів викрили у виведенні коштів до РФ – прокуратура (фото)

Учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.

У Києві власників відомої мережі ресторанів викрили у виведенні коштів до Росії.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави агресора після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"У ході досудового розслідування встановлено, що, незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, громадяни України - власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора, шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору", - йдеться у повідомленні.

Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві, під час якого виявлено та вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1, 5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Нагадаємо, відомий магазин брендового одягу в Києві виявився точкою збуту кокаїну.

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