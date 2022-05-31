Провідний інженер-конструктор оборонного підприємства "Антонов" виявився прихильником "руского міра"

Протягом березня-квітня 2022 року мешканець Ірпеня, маючи проросійські настрої, поширював у соціальних мережах публікації, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.
Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру провідному інженеру-конструктору ДП “Антонов” за фактом поширення в інтернеті публікацій, які виправдовували збройну агресію РФ та прославляли військовослужбовців збройних сил країни-агресора (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
Про це розповіли в Київській обласній прокуратурі.
За даними слідства, протягом березня-квітня 2022 року мешканець Ірпеня, маючи проросійські настрої, поширював у соціальних мережах публікації, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.
Зокрема підозрюваний поширював карту України, на якій частина територій нашої держави нібито стала належати сусіднім країнам.
"Немає такої країни як Україна. Є окраїна Росії", "Zа наших", "Сила V правде", – такі меседжі пропагував і підтримував підозрюваний.
До суду скеровано клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу.
Під час обшуку у нього виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності, фото і відеоматеріали з антиукраїнським контентом.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Нагадаємо, Укроборонпром звільнив директора ДП "Антонов".
Читайте також:
- Путін може дотиснути Лукашенка, аби той віддав наказ своїм військам наступати на Україну: як диктатор РФ може це зробити
- Білорусь передасть Росії зброю та військову техніку для війни проти України: військовий експерт назвав ознаки
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати