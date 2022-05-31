Провідний інженер-конструктор оборонного підприємства "Антонов" виявився прихильником "руского міра"

Протягом березня-квітня 2022 року мешканець Ірпеня, маючи проросійські настрої, поширював у соціальних мережах публікації, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру провідному інженеру-конструктору ДП “Антонов” за фактом поширення в інтернеті публікацій, які виправдовували збройну агресію РФ та прославляли військовослужбовців збройних сил країни-агресора (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Про це розповіли в Київській обласній прокуратурі.

За даними слідства, протягом березня-квітня 2022 року мешканець Ірпеня, маючи проросійські настрої, поширював у соціальних мережах публікації, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.

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Зокрема підозрюваний поширював карту України, на якій частина територій нашої держави нібито стала належати сусіднім країнам.

"Немає такої країни як Україна. Є окраїна Росії", "Zа наших", "Сила V правде", – такі меседжі пропагував і підтримував підозрюваний.

До суду скеровано клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Під час обшуку у нього виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності, фото і відеоматеріали з антиукраїнським контентом.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, Укроборонпром звільнив директора ДП "Антонов".

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