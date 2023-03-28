Взрывы в Киеве: в одном из районов горит магазин

В Святошинском районе Киева после недавних звуков взрывов во время воздушной тревоги пылает помещение магазина.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пожарно-спасательные службы работают на месте пожара после взрыва и загорания здания в Святошинском районе столицы. Пострадавших, предварительно, нет", - заявил он.

Напомним, ранее городской голова подтвердил, что поздно вечером 27 марта в двух районах столицы раздались взрывы. На место происшествия выехали все службы.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно сообщил, что в Киевской и Днепропетровской областях сработала ПВО, однако угроза ударов не миновала. Ориентировочно в 23.31 звуки взрывов слышали в Киеве.