Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога 27 марта: в Киевской области работает ПВО

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1462
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога 27 марта: в Киевской области работает ПВО

Фото иллюстративное

Власти призывают скрыться к укрытиям.

Поздно вечером в понедельник, 27 марта, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Киевская областная военная администрация сообщает о работе ПВО в области.

"В Киевской области работает ПВО! Обезопасьте себя и близких – не оставляйте укрытий. Верим в наши силы обороны", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепре во время воздушной тревоги был слышен взрыв.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему участились воздушные тревоги в северных областях.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1462
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация