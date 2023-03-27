Воздушная тревога 27 марта: в Киевской области работает ПВО

Власти призывают скрыться к укрытиям.
Поздно вечером в понедельник, 27 марта, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.
Киевская областная военная администрация сообщает о работе ПВО в области.
"В Киевской области работает ПВО! Обезопасьте себя и близких – не оставляйте укрытий. Верим в наши силы обороны", – говорится в сообщении.
Напомним, что в Днепре во время воздушной тревоги был слышен взрыв.
Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему участились воздушные тревоги в северных областях.
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