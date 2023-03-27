Под Киевом разоблачили и задержали извращенца, который хранил детское порно (фото)

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

В городе Буча под Киевом разоблачили и задержали 52-летнего извращенца, который хранил детское порно.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Мужчина загружал на свой компьютер фото и видео порнографического характера с детьми. В ходе обыска в доме задержанного обнаружили ноутбук и жесткие диски с запрещенной информацией.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту хранения детской порнографии. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Киеве мать на глазах 12-летнего сына пыталась покончить с собой. Патрульные сделали женщине без сознания непрямой массаж сердца, у нее восстановились пульс и дыхание.

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