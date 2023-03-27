Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Под Киевом разоблачили и задержали извращенца, который хранил детское порно (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
490
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Под Киевом разоблачили и задержали извращенца, который хранил детское порно (фото)

Фото: Полиция Киевской области

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

В городе Буча под Киевом разоблачили и задержали 52-летнего извращенца,  который хранил детское порно.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Мужчина загружал на свой компьютер фото и видео порнографического характера с детьми. В ходе обыска в доме задержанного обнаружили ноутбук и жесткие диски с запрещенной информацией.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту хранения детской порнографии. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области
© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Киеве мать на глазах 12-летнего сына пыталась покончить с собой. Патрульные сделали женщине без сознания непрямой массаж сердца, у нее восстановились пульс и дыхание.

Возле Киева будет Национальное военное мемориальное кладбище

Возле Киева будет Национальное военное мемориальное кладбище

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
490
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация