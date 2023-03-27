В Киеве мать на глазах 12-летнего сына пыталась покончить с собой: видео

Патрульные сделали женщине без сознания косвенный массаж сердца, у нее восстановились пульс и дыхание. Затем ее передали врачам скорой.

В Киеве мать на глазах 12-летнего сына пыталась покончить с собой.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Событие произошло в Подольском районе столицы. Правоохранители получили вызов о попытке самоубийства.

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Как рассказали в патрульной полиции Киева, в считанные минуты инспекторы Андрей Заброда и Евгений Чайковский прибыли на место происшествия.

Дверь в квартиру открыл им 12-летний мальчик. Он был испуган и громко кричал.

Попав в комнату, полицейские увидели на кровати женщину без сознания и без дыхания.

Инспекторы начали делать ей косвенный массаж сердца, а когда восстановились пульс и дыхание, положили ее в стабильное боковое положение и контролировали состояние до приезда врачей. Пострадавшую передали врачам скорой, которые госпитализировали ее.

Инспекторы сообщили о случившемся работникам ювенальной превенции Подольского управления полиции.

Патрульные Киева предоставили медицинскую помощь женщине, которая пыталась покончить с собой Событие случилось на днях в Подольском районе. Блюстители порядка получили вызов о попытке самоубийства. За считанные минуты полицейские Андрей Заброда и Евгений Чайковский прибыли на место происшествия. Дверь в квартиру открыл 12-летний мальчик. Он был испуган и громко кричал. Попав в комнату, инспекторы увидели на кровати женщину, которая была без сознания и не дышала. Каждая секунда была важна, так что патрульные бросились оказывать гражданке к медицинской помощи. Блюстители порядка делали женщине косвенный массаж сердца, а когда восстановились пульс и дыхание, положили ее в стабильное боковое положение и контролировали состояние до приезда врачей. Инспекторы сообщили о происшествии работников ювенальной превенции Подольского УП и передали пострадавшую медикам, которые госпитализировали ее. Да держать, коллеги! Гордимся вами #ПорядокЭтоты #патрульная полиция @Kyivpatrol #Kyivpatrol Опубликована Патрульная полиция Киева Суббота, 25 марта 2023 г.

Напомним, в Киевской области служебный пес разыскал младенца, которого пьяный отец вынес из дома.

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