Вибухи в Києві: у одному з районів палає магазин

У Святошинському районі Києва після нещодавних звуків вибухів під час повітряної тривоги палає приміщення магазину.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі після вибуху і загоряння будівлі в Святошинському районі столиці. Постраждалих, попередньо, немає", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міський голова підтвердив, що пізно ввечері 27 березня у двох районах столиці пролунали вибухи. На місце події виїхали усі служби.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нещодавно повідомив, що на Київщині та Дніпропетровщині спрацювала система ППО, проте загроза ударів не минула. Орієнтовно о 23:31 звуки вибухів чули в Києві.