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Стремительное ухудшение погоды: синоптики предупредили об опасных явлениях в Киеве и области

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Стремительное ухудшение погоды: синоптики предупредили об опасных явлениях в Киеве и области

Фото: УНИАН

Синоптики прогнозируют сильный ветер, снег и гололедицу.

В Киеве от 28 марта ожидается ухудшение погоды – дождь, мокрый снег, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с.

Дорожники Киева готовы к изменению погодных условий, отметили в КГГА. "Киевавтодор" до начала осадков будет проводить гололедную обработку улиц.

91 единица спецтехники гидрослужб "Киевавтодора" готовы к круглосуточной работе в течение двух суток. Также к ликвидации последствий непогоды готовы 310 единиц снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке и обработке улично-дорожной сети.

Специалисты осуществляют постоянный мониторинг состояния покрытия улично-дорожной сети, в том числе с помощью собственных метеостанций.

"Призываем водителей быть осмотрительными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию", — просят у КГГА.

© Министерство здравоохранения Украины
Фото: Министерство здравоохранения Украины

Напомним, в воскресенье, 26 марта, после дождя над Киевом и окрестных населенных пунктах области зафиксирована двойная радуга. Также двойную радугу видели местные жители Вышгорода, Ирпеня, Бучи и Гостомеля недалеко от Киева.

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Гололед на дорогах: как избежать аварий

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Дата публикации
Просмотры
388
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