Взрывы в Киеве: в центре столицы произошло возгорание

В Киеве вечером, 4 мая, раздались взрывы. Из-за падения российских дронов произошло небольшое возгорание в Печерском районе Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Воспламенение на небольшой площади территории в Печерском районе. В результате падения обломков БПЛА. Здания невредимы. Пострадавших нет", — сообщил Кличко.

Напомним, в Киеве вечером, 4 мая, объявили воздушную тревогу. Стало известно, что столицу атакуют российские дроны.

По предварительным данным, все воздушные цели ПВО сбили, однако пожар вспыхнул в Соломенском районе столицы. Ее уже удалось локализовать.

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