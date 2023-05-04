Взрывы в Киеве: в центре столицы произошло возгорание

Возгорание произошло в Печерском районе Киева.
В Киеве вечером, 4 мая, раздались взрывы. Из-за падения российских дронов произошло небольшое возгорание в Печерском районе Киева.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Воспламенение на небольшой площади территории в Печерском районе. В результате падения обломков БПЛА. Здания невредимы. Пострадавших нет", — сообщил Кличко.
Напомним, в Киеве вечером, 4 мая, объявили воздушную тревогу. Стало известно, что столицу атакуют российские дроны.
По предварительным данным, все воздушные цели ПВО сбили, однако пожар вспыхнул в Соломенском районе столицы. Ее уже удалось локализовать.
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