К тревоге максимальное внимание – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил о важности прислушиваться к звукам воздушной тревоги.
К сигналу воздушной тревоги следует относиться максимально внимательно.
Об этом предупредил руководитель ОП Андрей Ермак.
"К тревоге максимальное внимание", — подчеркнул Андрей Ермак.
Напомним, что вечером в Киеве и области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В соцсетях местные также писали о звуках автоматной очереди. Может быть, и таким образом сбивались российские воздушные цели.
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