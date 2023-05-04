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К тревоге максимальное внимание – Ермак

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1703
Время на прочтение
1 мин
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К тревоге максимальное внимание – Ермак

В ряде украинских областей снова раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил о важности прислушиваться к звукам воздушной тревоги.

К сигналу воздушной тревоги следует относиться максимально внимательно.

Об этом предупредил руководитель ОП Андрей Ермак.

"К тревоге максимальное внимание", — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что вечером в Киеве и области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В соцсетях местные также писали о звуках автоматной очереди. Может быть, и таким образом сбивались российские воздушные цели.

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Дата публикации
Просмотры
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