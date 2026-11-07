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Россия средь бела дня нанесла удар по Киеву: в двух районах повреждены дома, горят склады
Российские беспилотники атаковали Киев, повредив частный жилищный сектор в Шевченковском районе и повлекши за собой масштабное возгорание складских помещений на Оболони.
В субботу, 7 ноября, Киев подвергся очередной воздушной атаке российских беспилотников. В результате попадания и падения обломков в двух районах Киева зафиксированы повреждения жилых домов и масштабный пожар.
О последствиях вражеского удара сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Последствия атаки в двух районах столицы
Шевченковский район: Зафиксировано прямое попадание вражеского БпЛА в частный жилой дом, после чего вспыхнул пожар. Также взрывной волной и обломками повреждены еще два соседних дома.
Оболонский район: Вражеский дрон вызвал возгорание на большой площади складского помещения.
«В Оболонском районе возгорание на большой площади складского помещения.
Пожарные подразделения работают на месте», — отметил Кличко.
На местах прилетов работают пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы столицы.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Ранее мы сообщали, что в Киеве объявляли воздушную тревогу и раздавались мощные взрывы.