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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Россия средь бела дня нанесла удар по Киеву: в двух районах повреждены дома, горят склады

Российские беспилотники атаковали Киев, повредив частный жилищный сектор в Шевченковском районе и повлекши за собой масштабное возгорание складских помещений на Оболони.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

В субботу, 7 ноября, Киев подвергся очередной воздушной атаке российских беспилотников. В результате попадания и падения обломков в двух районах Киева зафиксированы повреждения жилых домов и масштабный пожар.

О последствиях вражеского удара сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Последствия атаки в двух районах столицы

  • Шевченковский район: Зафиксировано прямое попадание вражеского БпЛА в частный жилой дом, после чего вспыхнул пожар. Также взрывной волной и обломками повреждены еще два соседних дома.

  • Оболонский район: Вражеский дрон вызвал возгорание на большой площади складского помещения.

«В Оболонском районе возгорание на большой площади складского помещения.
Пожарные подразделения работают на месте», — отметил Кличко.

На местах прилетов работают пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы столицы.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Ранее мы сообщали, что в Киеве объявляли воздушную тревогу и раздавались мощные взрывы.

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