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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ ударила по Северному мосту в Киеве — первые детали

Российская атака повредила Северный мост в столице — движение полностью перекрыли.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Северный мост.

Северный мост. / © УНІАН

В ночь на 7 ноября российская атака повредила Северный мост в Киеве. Из-за повреждения движение переправой полностью перекрыто.

Что известно об атаке и ее последствиях — читайте на сайте ТСН.ua.

Об очередной атаке на мост сообщил городской голова Виталий Кличко. По его словам, специалисты обследуют сооружение и устанавливают степень разрушений.

«В результате атаки врага поврежден Северный мост. Движение по мосту пока закрыто в обе стороны», — подчеркнул мэр.

Напомним, ранее россияне атаковали Северный мост 3 и 4 октября. В частности, повреждены дорожное полотно, тепломагистраль и контактная троллейбусная сеть.

Атака на Киев — что известно

Поздним вечером 6 ноября Россия атаковала Киев баллистикой. По данным ПС, в направлении столицы летело по меньшей мере 6 баллистических ракет. Произошла серия взрывов в столице и пригороде.

Россияне атаковали объекты энергетики в Киевской и Житомирской областях. Власти Киева сообщили, что после ударов возникла сложнейшая ситуация с энергообеспечением столицы, а также в работе систем тепло- и водоснабжения в городе.

Кроме того, обломки попали в жилой дом. на Соломенке. По другим адресам, взрывная волна повредила остекление окон еще одной жилой пятиэтажки, а также детский сад. По меньшей мере, пять человек получили травмы.

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