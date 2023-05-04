Взрывы в Киеве: что сбивали и есть ли разрушения

В Киеве вечером 4 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы.

"Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятно попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место. Детали позже", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам начальника КМВА Сергея Попко, во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами ПВО объект был сбит.

Позже Кличко добавил, что в Соломенском районе спасатели локализуют пожар в 4-этажном здании.

"Площадь возгорания — 50 м кв. За помощью к медикам никто пока не обращался", — сказал мэр.

Представители ГСЧС работают на месте. Последствия уточняются.

Напомним, что минувшей ночью оккупанты также атаковали Киев беспилотниками. По информации КМВА, в результате атаки в столице получили повреждения припаркованные автомобили и дорожное покрытие. В трех районах Киева нашли обломки вражеских дронов.

Отмечалось, что в ночь на 4 мая в воздушном пространстве столицы силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.