Взрывы раздались в столице и Киевской области

В ночь на пятницу, 2 июня, взрывы прогремели в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщают местные жители.

В столице работает ПВО, информирует Киевская городская военная администрация. О повышенной опасности атаки с воздуха предупредили и в области.

"Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям. Просим жителей области оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания воздушной тревоги", — призвали в Киевской ОВА.

Жителей просят ни в коем случае не снимать работу ПВО и не публиковать в Сети.

Ранее мы сообщали о "бавовне" в российской Курской области. Громкие взрывы прогремели недалеко от аэродрома.