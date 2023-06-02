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Взрывы раздались в столице и Киевской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
9835
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались в столице и Киевской области

В Киеве работает ПВО во время масштабной воздушной тревоги 2 июня / Фото: ТСН.ua

В регионе работает ПВО.

В ночь на пятницу, 2 июня, взрывы прогремели в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщают местные жители.

В столице работает ПВО, информирует Киевская городская военная администрация. О повышенной опасности атаки с воздуха предупредили и в области.

"Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям. Просим жителей области оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания воздушной тревоги", — призвали в Киевской ОВА.

Жителей просят ни в коем случае не снимать работу ПВО и не публиковать в Сети.

Ранее мы сообщали о "бавовне" в российской Курской области. Громкие взрывы прогремели недалеко от аэродрома.

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Дата публикации
Просмотры
9835
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